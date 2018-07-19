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В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв
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В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв 

News.ru 1 час назад
Фото: AP Photo
В центре Нью-Йорка, на Манхеттене произошёл мощный взрыв. Инцидент произошёл в 6:40 утра по местному времени.
По данным TheDailyMail, на улице взорвалась паровая труба. Спасатели провели эвакуацию людей из близлежащих зданий. По словам правоохранителей, ЧП случилось в результате утечки пара высокого давления, однако эта версия не является окончательной.
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Из-за происшествия было перекрыто движение по оживленной трассе между 20-й и 23-й улицами, а также некоторые станции метрополитена. В результате инцидента никто не пострадал.
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Комментарии19  Ещё 1 источник 
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