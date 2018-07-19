В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв

В центре Нью-Йорка , на Манхеттене произошёл мощный взрыв. Инцидент произошёл в 6:40 утра по местному времени.

По данным TheDailyMail, на улице взорвалась паровая труба. Спасатели провели эвакуацию людей из близлежащих зданий. По словам правоохранителей, ЧП случилось в результате утечки пара высокого давления, однако эта версия не является окончательной.

Из-за происшествия было перекрыто движение по оживленной трассе между 20-й и 23-й улицами, а также некоторые станции метрополитена. В результате инцидента никто не пострадал.