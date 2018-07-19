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Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны
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Суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: AP Photo
Савеловский суд Москвы арестовал до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Куксина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседник агентства.
>> Задержан главный гаишник севера Москвы
Куксину вменяется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
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Комментарии21  Ещё 2 источника 
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