Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны

Суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны

Савеловский суд Москвы арестовал до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Куксина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседник агентства.

Куксину вменяется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.