Жительницу Калининграда обвинили в госизмене

Ионов, который в силу должности имеет право знать, в чем обвиняют Зимину, рассказал, что она была задержана около двух недель назад, сейчас она находится в одиночной камере. Зимина рассказала членам комиссии подробности своего задержания и сообщила, что нуждается во врачебной помощи.

"Она сказала, что ее задержали пять сотрудников ФСБ, после чего этапировали из Калининграда в Москву на самолете и потом спецконвоем ФСИН доставили в учреждение. У нее были пожелания по медобслуживанию, мы их попытались удовлетворить, чтобы ее осмотрел терапевт, дальнейшие назначения дал", — сказал Ионов.

Он назвал ее состояние "стрессовым и подавленным".