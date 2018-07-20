Украинский турист упал в горах Алтая

Турист из Украины пострадал при падении в горах на Алтае

Турист с Украины пострадал при падении в горах Алтая ; спасатели будут эвакуировать его с помощью авиации, сообщает в пятницу Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС По данным СРЦ, восемь туристов с Украины зарегистрировались у спасателей и с 13 июля путешествуют в Кош-Агачском районе по вершинам Южно-Чуйского хребта. В четверг сработал сигнал SOS на GPS-трекер (контролёр), принадлежащий группе. В пятницу утром в главк МЧС по республике Алтай поступило подтверждение о происшествии. "Несчастный случай произошёл с руководителем группы, он травмировался при падении. По словам туристов, характер ранений не представляет серьёзной опасности организму, но эвакуация пешим порядком не возможна. При благоприятной погоде Ми-8 предстоит многочасовой перелёт к месту происшествия", — говорится в сообщении.