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По делу об убийстве посла РФ задержали полицейского
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Экс-полицейского арестовали в Турции по делу об убийстве российского посла Карлова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
В Турции в ходе расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова арестован бывший полицейский.
Экс-полицейский также признан виновным в связях с террористической группировкой. Сам он отверг все обвинения, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Напомним, в январе в Турции был арестован предполагаемый организатор убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
Ранее в Анкаре арестован организатор выставки, на которой убили Карлова, Мустафа Тимур Озкан.
Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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