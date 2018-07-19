По делу об убийстве посла РФ задержали полицейского

Экс-полицейского арестовали в Турции по делу об убийстве российского посла Карлова

Турции в ходе расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова арестован бывший полицейский.

Экс-полицейский также признан виновным в связях с террористической группировкой. Сам он отверг все обвинения, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство

Напомним, в январе в Турции был арестован предполагаемый организатор убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Ранее в Анкаре арестован организатор выставки, на которой убили Карлова, Мустафа Тимур Озкан.

Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.