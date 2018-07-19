По делу об убийстве посла РФ задержали полицейского

В Турции в ходе расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова арестован бывший полицейский.
Экс-полицейский также признан виновным в связях с террористической группировкой. Сам он отверг все обвинения, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Напомним, в январе в Турции был арестован предполагаемый организатор убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
Ранее в Анкаре арестован организатор выставки, на которой убили Карлова, Мустафа Тимур Озкан.
Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.