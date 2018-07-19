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Мать уморила голодом дочь в Краснокамске
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В Пермском крае умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следователи Пермского края возбудили уголовное дело по факту смерти в Краснокамске 14-летней школьницы. Как сообщает краевое управление СК РФ, утром 16 июля ее мать увидела, что девочка находится в бессознательном состоянии и вызвала скорую помощь. Однако прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства трагедии, для определения точной причины смерти несовершеннолетней проводится судебно-медицинская экспертиза.
Кроме того, следователям предстоит установить, проводились ли в полном объеме мероприятия профилактического характера в отношении этой семьи.
Тем временем, местные СМИ со ссылкой на друзей умершей школьницы пишут, что мать кормила ее дважды в неделю, и в последнее время она была сильно истощена.
По их словам, сама школьница говорила, что дома ее почти не кормят. Кроме того, знакомые сообщили, будто мать часто наказывала дочь, а также самостоятельно ставила ей "диагнозы" — то рак, то сахарный диабет, а потом рак.
Кроме того, соседи минувшей зимой слышали, как девочка просила мать покормить ее, но та сказала, что еды нет.
На истощенное состояние школьницы обратила внимание и социальный работник. Она приходила в квартиру, но ей дверь никто не открыл, пишет местное издание "ВКурсе.ру".
Также сообщается, что в школе семиклассница питалась бесплатно, но ее семья не считалась неблагополучной.
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