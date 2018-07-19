Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей

Дело Скрипалей: полиция выяснила имена отравителей

В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери установлены подозреваемые. Полиция Великобритании уверена, что к покушению причастны «несколько россиян». Ранее СМИ сообщали, что отравление организовала группа из шести человек, главой которой была женщина.

Полиция Великобритании с большой степенью вероятности установила личности подозреваемых в ходе продолжающегося расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По основной версии правоохранительных органов, в покушении участвовали несколько человек, причем все они были гражданами России

«Следователи считают, что они установили подозреваемых, совершивших нападение с помощью «Новичка», через систему видеонаблюдения, и сверили это с персональными данными людей, которые въехали в страну примерно в это время.

Они (следователи) уверены, что это россияне», — заявил близкий к расследованию источник Press Association.

На этой неделе в СМИ уже появлялась информация о том, что полиция вышла на след предполагаемых отравителей Скрипалей.

В частности, по данным Daily Mail , покушение на Сергея Скрипаля и его дочь могла организовать группа из шести человек. Причем главным исполнителем, по версии следователей, была женщина.

«Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль», — заявил журналистам источник в разведывательных службах.

В пользу этой версии говорит то, что отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов. Емкость была найдена в доме на Магглетон-Роуд в соседнем Эймсбери, где в июне тем же веществом отравились 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс . Этот флакон, как уверено следствие, и стал причиной отравления Чарли и Дон. По словам брата пострадавшего, Чарли Роули подобрал емкость, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Впрочем, эксперты скептически отнеслись к данному предположению. Вил Мирзаянов, занимавшийся изучением «Новичка», написал в фейсбуке, что перевозить вещество в стеклянной бутылочке по меньшей мере странно и небезопасно. По его словам, в российском НИИ отравляющие вещества могли храниться в стеклянных ампулах,

«однако их помещали в металлический контейнер, на дне которого находился активированный уголь».

«При доставке со склада в лабораторию было обязательно, чтобы это делали два человека, в защите и с противогазом наготове.

В Англии, значит, кто-то запросто поработал с бутылочкой, без противогаза и специальных перчаток, а затем положил бутылочку в карман или сумку и вовсе запросто так выбросил», — усомнился Мирзаянов в версии британской полиции.

Напомним, отравление Сергея и Юлии Скрипалей было совершено четвертого марта 2018 года в городе Солсбери. По версии правоохранительных органов, нервно-паралитический агент был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля в Солсбери. Экс-офицер ГРУ и его дочь несколько недель провели без сознания.

Сразу после происшествия в Солсбери в Лондоне заявили, что к инциденту причастно российское государство. Эта версия основывалась на том, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР. Однако Москва категорически отрицает все обвинения, указывая на то, что до сих пор не установлен источник происхождения вещества.

Несмотря на то, что российская сторона также неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти проигнорировали все запросы.

В июне в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, был зафиксирован еще один случай отравления нервно-паралитическим веществом. 30 июня полицейские обнаружили 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарльза Роули без сознания. Позже, вечером 8 июля, женщина скончалась в больнице.

«Ее организм не справился с отравлением из-за алкогольной и наркотической зависимости. Ее тело было слишком слабым, чтобы совладать с этим», — сообщила мать погибшей.

После гибели Дон следователи начали вести дело об убийстве. Вскрытие тела было назначено на вторник, 17 июля.

На данный момент следствие придерживается мнения, что причиной двух отравлений в графстве Уилтшир было нервно-паралитическое вещество из одной партии, сообщили в Скотленд-Ярде.