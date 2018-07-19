Автомобиль протаранил прохожих в Испании

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В Испании пять женщин пострадали в результате наезда автомобиля 

ТАСС 19 июля 2018
Фото: Reuters
По меньшей мере пять человек пострадали в городе Хаэн (автономное сообщество Андалусия, Испания) в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщила в четверг региональная служба экстренной помощи.
По ее информации, пострадавшими являются женщины 65-80 лет, они доставлены в больницу. Как передает агентство Europa Press, инцидент произошел в среду в районе 22:30 по местному времени (23:30 мск), когда легковой автомобиль наехал на группу лиц на пешеходном переходе.
Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы ведут его поиск.
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