Автомобиль протаранил прохожих в Испании

В Испании пять женщин пострадали в результате наезда автомобиля

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Хаэн (автономное сообщество Андалусия, Испания ) в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщила в четверг региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, пострадавшими являются женщины 65-80 лет, они доставлены в больницу. Как передает агентство Europa Press, инцидент произошел в среду в районе 22:30 по местному времени (23:30 мск), когда легковой автомобиль наехал на группу лиц на пешеходном переходе.