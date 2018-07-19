Первый этап разбора «Зимней вишни» займет 60 дней

Первый этап разбора ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове займет 60 дней

Первый этап разбора торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове , где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, займет ориентировочно 60 дней. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник участка группы строительных компаний "Реформа", которая занимается демонтажом, Игорь Нургалиев.

"35 дней уйдет на надземную часть, порядка 25 дней — на подземную, демонтаж фундамента. Ориентировочно 60 дней займет первый этап", — сказал Нургалиев. Он добавил, что сроки второго этапа — разбора еще одного из корпусов "Зимней вишни" — пока неизвестны.

Нургалиев добавил, что есть сложности, связанные с вероятностью внезапного обрушения конструкций — это может произойти из-за деформации. "Сложности представляет любой аварийный объект, здесь сложность связана с деформацией конструкции — это чревато с возможностью обрушения конструкции, предугадать это невозможно. Но экскаватор— разрушитель находится на безопасном расстоянии, людей нет. Если какой-то обрушение произойдет, оно будет локальным", — пояснил Нургалиев.

Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта, погибли 60 человек. ТРЦ состоит из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих, его владельцами выступали около 40 собственников, основной — "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, принадлежит компании "Кондитерус ком"). Между ККК и администрацией города было заключено соглашении о намерении безвозмездно передать в собственность Кемерово недвижимое имущество ТЦ "Зимняя вишня", по данным на начало июня, ни зданий, ни земли, на которых, в собственность города передано не было. ТЦ был признан вещдоком по уголовному делу, находился под арестом и передан на ответственное хранение мэрии.

Предполагалось, что комплекс будет снесен, а на его месте к 1 сентября обустроят парк или сквер. 15 мая приступили к демонтажу ТЦ, начали его с второстепенного, отдельно стоящего строения, где располагалась баня, сауна и автомойка, оно не пострадало от пожара. В этот же день СМИ сообщали о приостановке работ, но позже они возобновились — снесли около половины здания, далее работы не продвигались на протяжении нескольких дней, спецтехника уехала.