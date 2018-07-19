Ещё
На пляже в Ялте обнаружили бомбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморский пляж в Ялте закрыт из-за обнаружения авиабомбы времен ВОВ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приморский пляж в Ялте закрыт с утра четверга из-за обнаружения взрывоопасного предмета, предположительно, фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальной странице администрации города-курорта в Facebook.
"По техническим причинам в связи с обнаружением взрывоопасного предмета в районе Приморского пляжа в Ялте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6:00 мск 19 июля ориентировочно до 10:00 23 июля", — говорится в сообщении.
В пресс-службе главного управления МЧС по региону ТАСС подтвердили, что в районе Приморского пляжа действительно обнаружен взрывоопасный предмет. Предположительно, это немецкая фугасная авиабомба. Идентификацией и принятием решения об обезвреживании опасной находки будут заниматься специалисты Минобороны РФ.
ТАСС: последние новости
Пассажир разбившегося в ЮАР самолета снял на видео момент падения Минздрав: число отравившихся шаурмой в Туве достигло 160 Первый этап разбора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове займет 60 дней
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления30
Россия готовит ответный удар по Украине249
Установлены отравители Скрипалей100
Россиян предложили увольнять по новой статье166
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17227
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение