На пляже в Ялте обнаружили бомбу

Приморский пляж в Ялте закрыт из-за обнаружения авиабомбы времен ВОВ

Приморский пляж в Ялте закрыт с утра четверга из-за обнаружения взрывоопасного предмета, предположительно, фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальной странице администрации города-курорта в Facebook.

"По техническим причинам в связи с обнаружением взрывоопасного предмета в районе Приморского пляжа в Ялте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6:00 мск 19 июля ориентировочно до 10:00 23 июля", — говорится в сообщении.