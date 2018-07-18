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Украинский актер лишился ноги после ДТП
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Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП 

Дни.ру 1 час назад
Фото: https://www.instagram.com/liliia.rebrik/
Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звезда сериала "Вверх тормашками" был за рулем мотоцикла.
Об ужасном событии рассказала коллега артиста Лилия Ребрик. В своем Instagram актриса опубликовала просьбу о помощи.
"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в жуткое ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги!" — написала украинская звезда.
Авария случилась на трассе Львов-Мукачево. Федорченко наехал на разлитое масло, не справился с управлением и влетел под встречный автобус. Олесь получил множественные повреждения органов, тканей и травматическую ампутацию ноги.
Аналитическое издание ZAXID.NET отмечает, что сейчас артист находится в бессознательном состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких. Все операции, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированная травма, многочисленные переломы. "Врачи борются за его жизнь", — сообщил главный врач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець.
На просьбу Лилии Ребрик стать донором крови уже откликнулось 30 человек. И люди продолжают приходить.
Федорченко 34 года. Он работает в львовском театре им. Марии Заньковецкой. Артист известен по ролям Николая Садовского в спектакле "Мария Заньковецкая", Назара Стодоли в одноименном спектакле, Вакулы в спектакле "Рождественская ночь". Олесь также сыграл роль Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками".
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