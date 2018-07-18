Украинский актер лишился ноги после ДТП

Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП

Украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию. Звезда сериала "Вверх тормашками" был за рулем мотоцикла.

Об ужасном событии рассказала коллега артиста Лилия Ребрик . В своем Instagram актриса опубликовала просьбу о помощи.

"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в жуткое ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги!" — написала украинская звезда.

Авария случилась на трассе Львов-Мукачево. Федорченко наехал на разлитое масло, не справился с управлением и влетел под встречный автобус. Олесь получил множественные повреждения органов, тканей и травматическую ампутацию ноги.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Июл 2018 в 12:57 PDT Аналитическое издание ZAXID.NET отмечает, что сейчас артист находится в бессознательном состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких. Все операции, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированная травма, многочисленные переломы. "Врачи борются за его жизнь", — сообщил главный врач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець.

На просьбу Лилии Ребрик стать донором крови уже откликнулось 30 человек. И люди продолжают приходить.

Федорченко 34 года. Он работает в львовском театре им. Марии Заньковецкой. Артист известен по ролям Николая Садовского в спектакле "Мария Заньковецкая", Назара Стодоли в одноименном спектакле, Вакулы в спектакле "Рождественская ночь". Олесь также сыграл роль Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками".