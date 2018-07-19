Из московского банка вынесли 12 миллионов

В Москве вооруженный мужчина похитил из офиса Бинбанка 12 миллионов рублей

В среду вечером в пресс-службе Бинбанка агентству сообщили, что "на офис банка на Ленинградском проспекте было совершено вооружённое нападение, в результате которого двое преступников в масках похитили из кассы денежные средства". Никто не пострадал, служба безопасности кредитной организации совместно с полицией выясняет все детали происшествия, добавили в банке.

"Около 21:00 18 июля в помещение банка зашел мужчина в мотошлеме. Он угрожал сотрудникам пистолетом и потребовал открыть денежное хранилище. Из хранилища, по предварительным данным, он похитил 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро", — пояснил источник.

В настоящий момент ведется розыск мужчины. Возбуждено дело о разбое в особо крупном размере.

В среду в Москве 18 июля произошло еще одно крупное ограбление. Пятеро неизвестных с огнестрельным оружием похитили из микрозаймовой организации в центре столицы 10 миллионов рублей, после чего скрылись. Был объявлен план "Перехват".