Бутину финансировал российский миллиардер

Washington Post назвала российского спонсора «шпионки» Бутиной

Американские СМИ опубликовали информацию о показаниях россиянки Марии Бутиной, которые она в апреле дала в Сенате США

Washington Post со ссылкой на сенаторов, знакомых с показаниями, сообщила, что Бутина рассказала о финансовой поддержке со стороны гендиректора и совладельца группы «Н-Транс» Константина Николаева . Сообщается, что Николаев оказывал поддержку общероссийской общественной организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина, передает ТАСС

Николаев подтвердил, что в 2012–2014 годах контактировал с Бутиной, пишет издание. В эти годы организация начинала свою работу. Однако гендиректор «Н-Транс» не подтвердил, что поддерживал деньгами «Право на оружие».

Представитель Николаева отметил, что тот «не имеет связей с правительством России помимо тех, которые требуются для профессиональной деятельности».

Напомним, Бутину бездоказательно обвиняют в США в работе иностранным агентом без требуемой в таких случаях регистрации.

Ей грозит до 15 лет тюрьмы, вину Бутина не признает.