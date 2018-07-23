Ещё
Бутину финансировал российский миллиардер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Washington Post назвала российского спонсора «шпионки» Бутиной 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американские СМИ опубликовали информацию о показаниях россиянки Марии Бутиной, которые она в апреле дала в Сенате США.
Washington Post со ссылкой на сенаторов, знакомых с показаниями, сообщила, что Бутина рассказала о финансовой поддержке со стороны гендиректора и совладельца группы «Н-Транс» Константина Николаева. Сообщается, что Николаев оказывал поддержку общероссийской общественной организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина, передает ТАСС.
Николаев подтвердил, что в 2012–2014 годах контактировал с Бутиной, пишет издание. В эти годы организация начинала свою работу. Однако гендиректор «Н-Транс» не подтвердил, что поддерживал деньгами «Право на оружие».
Представитель Николаева отметил, что тот «не имеет связей с правительством России помимо тех, которые требуются для профессиональной деятельности».
Напомним, Бутину бездоказательно обвиняют в США в работе иностранным агентом без требуемой в таких случаях регистрации.
Ей грозит до 15 лет тюрьмы, вину Бутина не признает.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Казахстане зарезали игрока КВН Свидетелям показали фото возможного подозреваемого по «делу Скрипалей» В Астраханской области из-за опрокидывания лодки утонули трое детей
Комментарии1  Ещё 95 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»181
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей7
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию7
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом21
Россия конфискует свои резервы в США53
Видео
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение