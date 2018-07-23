Бутину финансировал российский миллиардер

Американские СМИ опубликовали информацию о показаниях россиянки Марии Бутиной, которые она в апреле дала в Сенате США.
Washington Post со ссылкой на сенаторов, знакомых с показаниями, сообщила, что Бутина рассказала о финансовой поддержке со стороны гендиректора и совладельца группы «Н-Транс» Константина Николаева. Сообщается, что Николаев оказывал поддержку общероссийской общественной организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина, передает ТАСС.
Николаев подтвердил, что в 2012–2014 годах контактировал с Бутиной, пишет издание. В эти годы организация начинала свою работу. Однако гендиректор «Н-Транс» не подтвердил, что поддерживал деньгами «Право на оружие».
Представитель Николаева отметил, что тот «не имеет связей с правительством России помимо тех, которые требуются для профессиональной деятельности».
Напомним, Бутину бездоказательно обвиняют в США в работе иностранным агентом без требуемой в таких случаях регистрации.
Ей грозит до 15 лет тюрьмы, вину Бутина не признает.