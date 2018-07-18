В Москве введен план «Перехват»

В центре Москвы совершено нападение на микрозаймовую организацию, сообщает телеграм-канал 112.

Вооруженные люди вынесли из офиса компании 10 миллионов рублей и скрылись на черном BMW.

Известно, что нападавших было пятеро. Все были одеты в темную одежду, лица закрыли солнцезащитными очками.

Войдя в помещение микрозаймовой организации, преступники избили сотрудников и, угрожая оружием, заперли их в подсобном помещении. После забрали все деньги, имевшиеся в наличии, и скрылись на машине одного из сотрудников фирмы.

В столице введн план "Перехват", полиция начала поиски преступников.