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В Москве введен план «Перехват»
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В Москве введен план «Перехват» 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы совершено нападение на микрозаймовую организацию, сообщает телеграм-канал 112.
Вооруженные люди вынесли из офиса компании 10 миллионов рублей и скрылись на черном BMW.
Известно, что нападавших было пятеро. Все были одеты в темную одежду, лица закрыли солнцезащитными очками.
Войдя в помещение микрозаймовой организации, преступники избили сотрудников и, угрожая оружием, заперли их в подсобном помещении. После забрали все деньги, имевшиеся в наличии, и скрылись на машине одного из сотрудников фирмы.
В столице введн план "Перехват", полиция начала поиски преступников.
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