Падение горящего самолета сняли изнутри

В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения

Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР , снял момент падения.

Мужчина сидел у иллюминатора в левом ряду. Ему удалось запечатлеть момент, когда судно с загоревшимся двигателем начало быстро снижаться.

"Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", — говорит мужчина.

Затем экран становится черным, слышится звук удара, потом виднеется задымленный салон. Пассажиров начинают эвакуировать.