Падение горящего самолета сняли изнутри

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В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения 

РИА Новости 54 минуты назад
Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР, снял момент падения.
Мужчина сидел у иллюминатора в левом ряду. Ему удалось запечатлеть момент, когда судно с загоревшимся двигателем начало быстро снижаться.
"Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", — говорит мужчина.
Затем экран становится черным, слышится звук удара, потом виднеется задымленный салон. Пассажиров начинают эвакуировать.
Во вторник, 10 июля чартерный лайнер, совершавший международный рейс, разбился вблизи Претории. В результате крушения погибли два человека, 20 пострадали.
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