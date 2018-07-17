Более 30 детей отравились в Донецкой области

Более 30 детей отравились в лагере в Донецкой области

В детском лагере в Донецкой области госпитализированы более 30 детей с симптомами отравления.

Андрей Лысенко. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины

«В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что недомогание почувствовали 60 детей.