Более 30 детей отравились в Донецкой области

В детском лагере в Донецкой области госпитализированы более 30 детей с симптомами отравления.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что недомогание почувствовали 60 детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере.