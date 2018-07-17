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Более 30 детей отравились в Донецкой области
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Более 30 детей отравились в лагере в Донецкой области 

RT на русском 17 часов назад
Фото: РИА Новости
В детском лагере в Донецкой области госпитализированы более 30 детей с симптомами отравления.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что недомогание почувствовали 60 детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере.
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