Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца

Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца

Турист из России Андрей Похвальный не избивал жителя Запорожья Андрея Сову до полусмерти, а толкнул его, после чего украинец ударился головой о твердую поверхность. Об этом сообщает ТНС.

Совладелец гостиничного комплекса Атилла Донер рассказал, что россиянин пробрался на территорию гостиницы, где отдыхал Сова, и пошел смотреть со всеми футбол на террасу.

«Наши пляжи расположены рядом. В тот вечер он прошел на наш пляж и вместе с украинцем они пошли смотреть футбол. Мы, конечно, его не выгоняли, хотя он нарушил правила», — уточнил Донер.

По его словам, конфликт между украинцем и россиянином завязался после словесной перепалки, затем Похвальный толкнул Сову, и тот ударился головой о твердую поверхность.

«Его сразу задержала охрана нашего отеля, и затем мы передали его в руки жандармов», — сообщил управляющий гостиничным комплексом Мурат Гучлу.

В отделении нарушитель заплатил больше 1000 долларов, чтобы выйти на свободу под залог и продолжить отдых, однако позже его вновь арестовали. Сейчас Похвальный ожидает суда в тюрьме, ему грозит от восьми до 12 лет заключения.

Также представитель туристической компании Мавлюд Маржанов опроверг слухи о том, что украинца отказались лечить бесплатно. Он отметил, что больница обязана была принять пострадавшего, так как он поступил туда с кровотечением.

15 июля Андрей Сова скончался. Вечером 17 июля тело погибшего должны доставить спецбортом на родину.

Ранее 11 июля сообщалось, что турист из России пробрался на территорию отеля, где отдыхал украинец, и избил его до полусмерти. В результате инцидента житель Запорожья впал в кому, а владелец туристического агентства заявил, что лечение придется оплачивать семье пострадавшего, так как случай не страховой. Позже супруга украинца сообщила, что у нее нет денег на лечение и транспортировку мужа.