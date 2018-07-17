Ещё
В МЧС назвали причину ЧП с жертвами в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Петербурге 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Управлении МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что взрыв в Калининском районе произошёл из-за разгерметизации ёмкости с пропаном.
«В результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация ёмкости с пропаном. В результате этого произошла вспышка без последующего горения», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте регионального управления МЧС.
Там добавили, что в настоящее время объём ёмкости с пропаном уточняется.
К ликвидации происшествия привлекались до 16 единиц техники и 58 человек личного состава экстренных служб.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва баллона на заводе в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
Минюст США заявил о задержании россиянки по подозрению в шпионаже СМИ: Возле берегов Испании за несколько дней спасли около 500 мигрантов Более 30 детей отравились в лагере в Донецкой области
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы144
Погиб Тагир Вагапов59
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня9
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»18
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение