В МЧС назвали причину ЧП с жертвами в Петербурге

В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Петербурге

В Управлении МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что взрыв в Калининском районе произошёл из-за разгерметизации ёмкости с пропаном.

«В результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация ёмкости с пропаном. В результате этого произошла вспышка без последующего горения», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте регионального управления МЧС.

Там добавили, что в настоящее время объём ёмкости с пропаном уточняется.

К ликвидации происшествия привлекались до 16 единиц техники и 58 человек личного состава экстренных служб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва баллона на заводе в Санкт-Петербурге.