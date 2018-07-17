Стали известны личности погибших при взрыве в Петербурге

Два человека, погибшие при взрыве газа на севере Петербурга, были мигрантами, работавшими на станции наполнения баллонов техническими газами. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Запада РФ.
"Погибли два брата, рабочие предприятия. Они приехали в Петербург из Средней Азии", — сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел около 12:30 мск на территории бывшего трамвайного парка в промышленной зоне на севере города.
В администрации Калининского района, на территории которого и произошло ЧП, сообщили, что возгорания после взрыва газового баллона не было.
"Взрыв газового баллона на частном предприятии "Автоген", двое погибли. Возгорания не было, идет проливка, на месте работает следственный комитет", — сказал представитель района.