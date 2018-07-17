Стали известны личности погибших при взрыве в Петербурге

Источник: погибшие при взрыве в Петербурге были трудовыми мигрантами из Средней Азии

Два человека, погибшие при взрыве газа на севере Петербурга , были мигрантами, работавшими на станции наполнения баллонов техническими газами. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Запада РФ.

"Погибли два брата, рабочие предприятия. Они приехали в Петербург из Средней Азии", — сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел около 12:30 мск на территории бывшего трамвайного парка в промышленной зоне на севере города.

В администрации Калининского района, на территории которого и произошло ЧП, сообщили, что возгорания после взрыва газового баллона не было.