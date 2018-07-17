90 человек съели шаурму и пожалели

Более 90 человек отравились шаурмой

Кызыле к медикам после отравления шаурмой обратились уже 92 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Среди пострадавших оказались люди в возрасте от четырех до 69 лет. В ведомстве уточнили, что 50 человек пришлось отправить в больницы.

По данным Роспотребнадзора, посетители шаурмичной начали обращаться в больницы 12 июня.

Состояние пациентов врачи назвали «стабильным, с положительной динамикой».

Медики отметили, что у 12 больных диагностировали ДНК сальмонеллы. По предварительным данным, источниками инфекции стали куриное мясо и чесночный соус «непромышленного приготовления». В итоге Роспотребнадзор приостановил продажу 3,5 тонны куриного мяса.

О массовом отравлении людей в кафе «Шаурма» в Туве СМИ стало известно 17 июля. Причиной отравления называли «испорченную курицу», привезенную из другого региона. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших.

В СК начали доследственную проверку по факту случившегося. В Роспотребнадзоре заявили медкнижки были только у двух из шести работников шаурмичной, холодильная витрина в кафе не работала, а раковины для мытья рук не было.