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Появились подробности задержания Дрыманова
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Появились подробности задержания бывшего главного следователя Москвы 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник столичного управления Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов помещен в СИЗО «Лефортово». Об этом во вторник, 17 июля, со ссылкой на его адвоката сообщает РИА Новости.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Дрыманов задержан по делу о коррупции.
«С ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
О задержании Дрыманова стало известно ранее 17 июля.
Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Он заявил, что намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам генерала, решение по рапорту на тот момент еще не было принято, и он продолжает работать. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.
Имя главы столичного управления СКР периодически всплывало в связи со скандальным делом о подкупе высокопоставленных сотрудников ведомства, которые получили 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, подручного вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. По делу арестован бывший заместитель Дрыманова — Денис Никандров. ФСБ считает, что он действовал с руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.
Дрыманов проходит свидетелем по делу Максименко. 4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке стал и сам руководитель московского главка СКР, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.
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