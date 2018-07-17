Появились подробности задержания Дрыманова

Появились подробности задержания бывшего главного следователя Москвы

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС , что Дрыманов задержан по делу о коррупции.

«С ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

О задержании Дрыманова стало известно ранее 17 июля.

Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Он заявил, что намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам генерала, решение по рапорту на тот момент еще не было принято, и он продолжает работать. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.

Дрыманов проходит свидетелем по делу Максименко. 4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке стал и сам руководитель московского главка СКР, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.