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Из высотки МГУ выбросился аспирант
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Из высотки МГУ выбросился аспирант 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 17 июля, из окна здания МГУ выпал человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Мужчина скончался на месте. По данным канала, он «выбросился» намеренно.
По предварительной информации, погибший — аспирант МГУ 1991 года рождения, приехавший в Москву из Ижевска.
В 2016 году с 21-го этажа общежития МГУ выпал 23-летний аспирант. Мужчина выжил, приземлившись на козырек 19-го этажа и получив травму головы. СМИ писали, что он хотел удивить друзей и показать на подоконнике эквилибристику, но поскользнулся.
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