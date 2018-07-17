Из высотки МГУ выбросился аспирант

В понедельник, 17 июля, из окна здания МГУ выпал человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина скончался на месте. По данным канала, он «выбросился» намеренно.

По предварительной информации, погибший — аспирант МГУ 1991 года рождения, приехавший в Москву из Ижевска

В 2016 году с 21-го этажа общежития МГУ выпал 23-летний аспирант. Мужчина выжил, приземлившись на козырек 19-го этажа и получив травму головы. СМИ писали, что он хотел удивить друзей и показать на подоконнике эквилибристику, но поскользнулся.