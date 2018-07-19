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Убийца уральской красавицы арестован
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На Урале арестовали обвиняемого в убийстве финалистки конкурса красоты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в четверг арестовал на 2 месяца жителя Магнитогорска Челябинской области, ранее задержанного по подозрению в убийстве девушки, сообщил РИА Новости и.о. старшего помощника главы регионального управления СК по связям со СМИ Александр Скорик.
По информации следствия, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, следственные органы СК возбудили дело, имя убитой не уточнялось. Управление СК сообщало, что был задержан 24-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Орудием убийства девушки был молоток, версия случившегося — завладение ее автомобилем.
"Сегодня судом Магнитогорска вынесено постановление об аресте местного жителя на 2 месяца", — сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что следствием мужчине было предъявлено обвинение.
В Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска, который избирал меру пресечения, добавили РИА Новости, что местный житель обвиняется в разбое и убийстве. Он будет находиться под стражей до 17 сентября 2018 года, сказали в суде.
Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru, 16 июля вечером в Магнитогорске девушка поехала на своем автомобиле показать машину потенциальному покупателю и после этого пропала. Отмечалось, что она с мужем и ребенком жила в США, а в Россию приехала в гости к матери.
По данным на сайте конкурса Missis World Russia, Ксения Туленкова участвовала в отборе в 2016 году. На страничке в соцсети "Вконтакте" Ксении размещены фотографии с конкурса.
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