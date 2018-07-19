Убийца уральской красавицы арестован

На Урале арестовали обвиняемого в убийстве финалистки конкурса красоты

По информации следствия, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, следственные органы СК возбудили дело, имя убитой не уточнялось. Управление СК сообщало, что был задержан 24-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Орудием убийства девушки был молоток, версия случившегося — завладение ее автомобилем.

"Сегодня судом Магнитогорска вынесено постановление об аресте местного жителя на 2 месяца", — сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что следствием мужчине было предъявлено обвинение.

В Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска, который избирал меру пресечения, добавили РИА Новости, что местный житель обвиняется в разбое и убийстве. Он будет находиться под стражей до 17 сентября 2018 года, сказали в суде.

Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru, 16 июля вечером в Магнитогорске девушка поехала на своем автомобиле показать машину потенциальному покупателю и после этого пропала. Отмечалось, что она с мужем и ребенком жила в США , а в Россию приехала в гости к матери.

По данным на сайте конкурса Missis World Russia, Ксения Туленкова участвовала в отборе в 2016 году. На страничке в соцсети "Вконтакте" Ксении размещены фотографии с конкурса.