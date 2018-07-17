Жена музыканта избежала наказания за убийство дочерей

Убившую детей жену украинского пианиста оправдали

Жену украинского пианиста Вадима Холоденко оправдали по делу об убийстве дочерей, признав ее невменяемой. Об этом сообщает Daily Mail.

Суд в Форт-Уэрте (штат Техас, США ) постановил отправить 34-летнюю Софью Цыганкову на принудительное лечение в государственную психиатрическую больницу. Адвокаты и прокуроры согласились с этим решением.

В марте 2016 года Холоденко обнаружил мертвыми своих дочерей — пятилетнюю Нику и двухлетнюю Микаэлу. Его жена также оказалась в доме в невменяемом состоянии и с порезами на руках. За несколько месяцев до этого он подал на развод с Цыганковой.

Прокуроры утверждали, что женщина задушила своих детей. Сначала ее сочли неспособной участвовать в судебном разбирательстве, но после шестимесячного лечения она смогла принять участие в процессе.