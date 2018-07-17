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Жена музыканта избежала наказания за убийство дочерей
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Убившую детей жену украинского пианиста оправдали 

Рамблер 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Жену украинского пианиста Вадима Холоденко оправдали по делу об убийстве дочерей, признав ее невменяемой. Об этом сообщает Daily Mail.
Суд в Форт-Уэрте (штат Техас, США) постановил отправить 34-летнюю Софью Цыганкову на принудительное лечение в государственную психиатрическую больницу. Адвокаты и прокуроры согласились с этим решением.
В марте 2016 года Холоденко обнаружил мертвыми своих дочерей — пятилетнюю Нику и двухлетнюю Микаэлу. Его жена также оказалась в доме в невменяемом состоянии и с порезами на руках. За несколько месяцев до этого он подал на развод с Цыганковой.
Прокуроры утверждали, что женщина задушила своих детей. Сначала ее сочли неспособной участвовать в судебном разбирательстве, но после шестимесячного лечения она смогла принять участие в процессе.
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