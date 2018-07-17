Ещё
Россиянин решил покурить дома и взорвал квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин решил покурить дома и взорвал квартиру 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Большая Садовая в Саратове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, причиной пожара стало курение в помещении с высокой концентрацией газа. Об этом сообщает Rambler News Service.
Бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже пятиэтажки, огонь быстро распространился на второй этаж. Хозяин квартиры скончался на месте, еще несколько человек получили сильные ожоги. Пожарным удалось успешно эвакуировать всех жильцов, находившихся дома на момент взрыва. По предварительной информации, несущие конструкции здания не пострадали.
Взрывы бытового газа периодически становятся причиной разрушений в жилых домах. В 2017 году московские власти начали рассматривать идею демонтировать газовые плиты в помещениях, где проживают «люди асоциального поведения», и заменить их электрическими.
«У нас есть предложение перевести квартиры, где проживают асоциальные элементы, на электроплиты и электрооборудование, чтобы у них не было возможности нанести ущерб с крупными последствиями», — заявил тогда руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.
dom.lenta.ru: последние новости
Болельщик захотел вломиться в квартиру россиянки и повис перед окном на простыне В Москве нашли 50 странных зданий Трупный день
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки213
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров17
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США324
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение