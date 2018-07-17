Ещё
В РФ станут сажать за клевету в Интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для клеветников в Интернете введут уголовные наказания 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Тем гражданам России, которые планируют распространять в Интернете заведомо ложную информацию, будет грозить до 2-х лет лишения свободы и штрафы в сотни тысяч рублей.
Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы разных фракций во главе с Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), а 17 июля инициатива должна быть рассмотрена палатой в первом чтении.
Пока что есть только административная ответственность за отказ прекратить распространение лживой информации в Сети, она предусматривают различную ответственность в зависимости от того, сколько раз эти факты имели место.
Сейчас максимальный штраф за это — 200 тысяч рублей, и то для юрлиц. Законопроект о повышении штрафов за повторное неисполнение предписаний сейчас также находится на рассмотрении Госдумы, а вот уголовные наказания вводятся впервые. Вяткин считает, что если человек дважды не понял, что от него требуется, то тогда его необходимо наказывать уже по уголовной статье.
Поправки в УК РФ касаются нарушителей, не исполняющих судебный акт в течение года и ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации после наложения штрафа.
Уголовные штрафы могут составить сумму до 50 тысяч рублей или взиматься в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев. Также могут назначить обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Отдельное наказание предусмотрено для представителей власти, госслужащих. Для них размер штрафа составит 200 тысяч рублей, а также будет грозить арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.
Парламентская газета: последние новости
Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США В Каире прогремел мощный взрыв В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня»
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины88
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США424
В России оценили неожиданное решение Франции158
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу
«Нафтогаз» сделал предложение по «Северному потоку — 2»27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение