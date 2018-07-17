В РФ станут сажать за клевету в Интернете

Для клеветников в Интернете введут уголовные наказания

Тем гражданам России , которые планируют распространять в Интернете заведомо ложную информацию, будет грозить до 2-х лет лишения свободы и штрафы в сотни тысяч рублей.

Пока что есть только административная ответственность за отказ прекратить распространение лживой информации в Сети, она предусматривают различную ответственность в зависимости от того, сколько раз эти факты имели место.

Сейчас максимальный штраф за это — 200 тысяч рублей, и то для юрлиц. Законопроект о повышении штрафов за повторное неисполнение предписаний сейчас также находится на рассмотрении Госдумы, а вот уголовные наказания вводятся впервые. Вяткин считает, что если человек дважды не понял, что от него требуется, то тогда его необходимо наказывать уже по уголовной статье.

Поправки в УК РФ касаются нарушителей, не исполняющих судебный акт в течение года и ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации после наложения штрафа.

Уголовные штрафы могут составить сумму до 50 тысяч рублей или взиматься в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев. Также могут назначить обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Отдельное наказание предусмотрено для представителей власти, госслужащих. Для них размер штрафа составит 200 тысяч рублей, а также будет грозить арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.