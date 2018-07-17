В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке

В украинском Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке

Пострадали три человека, среди них ребенок. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям республики.

Инцидент случился 16 июля в 21 час 22 минуты в Кривом Роге Днепропетровской области на улице Чаривна, 3. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадавшие при взрыве три человека госпитализированы в больницу, передает "Интерфакс"

Взрывом разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Также повреждены элементы несущих конструкций восьмого этажа.

На месте происшествия от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Четверых жильцов дома после происшествия местные власти вынуждены были отселить. Причину взрыва устанавливают.