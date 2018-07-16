Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»

На северо-западе Москвы раздался двойной взрыв, свидетельствует видео с камер наблюдения. Запись опубликована телеграм-каналом Mash. В результате инцидента пострадали 12 человек, все они выжили.
Ранее сообщалось, что в московском автосервисе произошел мощный взрыв — сдетонировали несколько баллонов. Позднее мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter сообщил, что возгорание и хлопок произошел в кафе, в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. Причиной стал взрыв бытового газа.
"На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте мэра.
В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.