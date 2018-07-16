Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»

В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.