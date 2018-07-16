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Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
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Взрыв в Москве оказался «двойным» 

Рамблер 2 часа назад
На северо-западе Москвы раздался двойной взрыв, свидетельствует видео с камер наблюдения. Запись опубликована телеграм-каналом Mash. В результате инцидента пострадали 12 человек, все они выжили.
>> Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Ранее сообщалось, что в московском автосервисе произошел мощный взрыв — сдетонировали несколько баллонов. Позднее мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter сообщил, что возгорание и хлопок произошел в кафе, в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. Причиной стал взрыв бытового газа.
"На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте мэра.
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