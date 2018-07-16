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Беркут напал на девочку на этнофестивале
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Беркут напал на девочку на этнофестивале 

Рамблер 1 час назад
Этнофестиваль, посвящённый обычаям и развлечениям кочевников Средней Азии, на озере Иссык-Куль в Киргизии омрачился неприятным инцидентом. Во время показательных выступлений, когда хищные птицы демонстрировали свои умения, крупный беркут напал на восьмилетнюю девочку. Юная зрительница перелезла через ограждение, выбежала на площадку и устремилась к толпе туристов. В этом время на неё и налетела птица, вцепилась в спину когтями и начала клевать. Жертва упала на землю, но сразу же к ней бросился хозяин беркута. Мужчина отогнал хищную птицу, а малышка самостоятельно поднялась на ноги и убежала. Позднее её отправили в госпиталь, где наложили несколько швов. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.
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