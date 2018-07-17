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Сотни рабочих устроили бунт в Тобольске
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Сотни рабочих устроили бунт в Тобольске 

Деловая газета «Взгляд» 17 июля 2018
Фото: РИА Новости
По поручению заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева начата проверка сообщения о массовой драке рабочих на строительной площадке нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехима» в Тобольске.
«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее пользователи Сети сообщили, что в выходные на стройплощадке произошел конфликт между приезжими рабочими с одной стороны и службой безопасности «Сибура» (владелец объекта) и правоохранительными органами — с другой, передает Ura.ru.
Сообщалось, что в драке участвовало около 500 человек, рабочие разгромили автобус и автомобиль одного из сотрудников предприятия. «Люди взбунтовались, поскольку им не платили зарплату. Для ликвидации происшествия на место массовой драки прибыли полицейские, пожарные и медики», — рассказывал источник.
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