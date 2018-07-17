Сотни рабочих устроили бунт в Тобольске

По поручению заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева начата проверка сообщения о массовой драке рабочих на строительной площадке нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехима» в Тобольске

«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее пользователи Сети сообщили, что в выходные на стройплощадке произошел конфликт между приезжими рабочими с одной стороны и службой безопасности «Сибура» (владелец объекта) и правоохранительными органами — с другой, передает Ura.ru.

Сообщалось, что в драке участвовало около 500 человек, рабочие разгромили автобус и автомобиль одного из сотрудников предприятия. «Люди взбунтовались, поскольку им не платили зарплату. Для ликвидации происшествия на место массовой драки прибыли полицейские, пожарные и медики», — рассказывал источник.