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Выросло число отравившихся в львовском кафе
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Число госпитализированных после отравления в кафе Львове возросло до 23 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Число госпитализированных после отравления в кафе Львове возросло до 23 человек, еще двое проходят лечение амбулаторно, сообщил в понедельник сайт Львовского городского совета.
Ранее пресс-служба правления Национальной полиции Львовской области сообщила, что девять человек отравилось в кафе в Галицком районе Львова.
"По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) 15 июля всего за помощью обратились 25 человек. Из них госпитализированы 23 человека, еще два человека находятся на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.
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