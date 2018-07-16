Выросло число отравившихся в львовском кафе

Число госпитализированных после отравления в кафе Львове возросло до 23

Число госпитализированных после отравления в кафе Львове возросло до 23 человек, еще двое проходят лечение амбулаторно, сообщил в понедельник сайт Львовского городского совета. Ранее пресс-служба правления Национальной полиции Львовской области сообщила, что девять человек отравилось в кафе в Галицком районе Львова. "По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) 15 июля всего за помощью обратились 25 человек. Из них госпитализированы 23 человека, еще два человека находятся на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.