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В Индонезии разъяренная толпа убила 300 крокодилов
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В Индонезии разъяренная толпа убила 300 крокодилов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Толпа сельских жителей, желая отомстить за убитого крокодилом мужчину, уничтожила почти 300 особей, обитавших в заповеднике в Западной Папуа, провинции Индонезии, сообщает "Би-би-си".
Муниципальные власти и полиция уверяют, что им не удалось остановить атаку на животных, и собираются предъявить обвинения нападавшим.
Убийство животного, находящегося под охраной, является преступлением, которое в Индонезии карается штрафом или тюремным заключением.
Утром 13 июля местный житель был убит, когда собирал овощи на крокодиловой ферме неподалеку от заповедника. Один из работников фермы стал свидетелем нападения.
После похорон несколько сотен разъяренных жителей, вооруженных ножами, лопатами и молотками, сначала напали на офис фермы, а затем уничтожили всех обитавших в заповеднике рептилий.
Ранее сообщалось, что в Индии голодный слон напал на погонщика на чайной плантации.
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