ФСБ перекрыла контрабанду оружия из ЕС

ФСБ пресекла канал поставок огнестрельного оружия из Евросоюза

ЦОС ФСБ сообщило о совместной с МВД и Росгвардией операции по пресечению канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию РФ

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

ЦОС ФСБ уточняет, что прекращена деятельность 2 мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.