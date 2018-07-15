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Американка выжила после падения с 60-метровой скалы
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Американка выжила после падения с 60-метровой скалы 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Handout / Reuters
Девушку нашли живой через неделю после того, как ее машина упала с 60-метровой скалы. Об этом сообщает BBC News.
Американка отправилась на автомобиле из Портленда в Лос-Анджелес к своей сестре. Она ехала по прибрежному шоссе в Калифорнии и резко повернула, чтобы избежать столкновения с животным, из-за чего машина вылетела с дороги.
Ее нашли туристы, которые заметили в районе Биг-Сур упавший автомобиль. Американке удалось выжить благодаря тому, что она пила воду из радиатора своей разбившейся машины. Девушку нашли, когда она была в сознании, однако у нее ранено плечо.
Как отметил представитель полиции города Монтерей Джон Торнбург, девушке повезло остаться в живых, потому что в подобных случаях люди или разбиваются, или их уносит в океан.
В июле три популярных блогера погибли в Канаде, сорвавшись с уступа на вершине водопада.
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