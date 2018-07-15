Ещё
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram 

Рамблер 33 минуты назад
33-летний зубной техник ВВС Алисия Маседо, которую еще называют «Чудо-женщиной», зарабатывает £60 тыс. (почти 5 млн в рублях), и все это благодаря спорту и удачным фотосессиям, сообщает Daily Star.
Сейчас она позирует в костюмах супергероев на Instagram, где демонстрирует свои упражнения более чем 280 000 последователям. На видео некоторые из ее любимых упражнений — их она выполняет в сексуальных костюмах, которые практически не оставляют места для воображения. По мнению Маседо, успех, который ей удалось монетизировать, объясняется не только большим количеством подписчиков.
«Цифры в "Инстаграме" не имею значения, если вы не знаете, что делать. Я знаю достаточно примеров, когда люди, на которых подписаны более 300 тыс. человек, не зарабатывают ни цента».
Алисия продает программы тренировок и одежду для занятий, в основном лосины. Она говорит, что ее цель — «мотивировать других и помочь им достичь здорового счастливого образа жизни».
«Я хочу поделиться своим опытом и советами с теми, кто этого хочет. Я хочу показать другим, что вы можете работать полный рабочий день и оставаться в форме».
Она тренируется два раза в день, просыпаясь в 4 часа ночи, два часа уделяет кардиотренировкам, а после работы занимается силовыми упражнениями.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник199
Украинец умер после драки с россиянином в Турции64
«Будут воровать в два раза больше»
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ250
Украинские военные признали бесполезность «Оплота»45
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:22
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение