Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram

33-летний зубной техник ВВС Алисия Маседо, которую еще называют «Чудо-женщиной», зарабатывает £60 тыс. (почти 5 млн в рублях), и все это благодаря спорту и удачным фотосессиям, сообщает Daily Star

Сейчас она позирует в костюмах супергероев на Instagram, где демонстрирует свои упражнения более чем 280 000 последователям. На видео некоторые из ее любимых упражнений — их она выполняет в сексуальных костюмах, которые практически не оставляют места для воображения. По мнению Маседо, успех, который ей удалось монетизировать, объясняется не только большим количеством подписчиков.

«Цифры в "Инстаграме" не имею значения, если вы не знаете, что делать. Я знаю достаточно примеров, когда люди, на которых подписаны более 300 тыс. человек, не зарабатывают ни цента».

Алисия продает программы тренировок и одежду для занятий, в основном лосины. Она говорит, что ее цель — «мотивировать других и помочь им достичь здорового счастливого образа жизни».

«Я хочу поделиться своим опытом и советами с теми, кто этого хочет. Я хочу показать другим, что вы можете работать полный рабочий день и оставаться в форме».

Она тренируется два раза в день, просыпаясь в 4 часа ночи, два часа уделяет кардиотренировкам, а после работы занимается силовыми упражнениями.