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У берегов Шанхая затонуло грузовое судно
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У берегов Шанхая затонуло грузовое судно 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузовое судно в ночь на воскресенье затонуло у побережья Шанхая, в результате инцидента без вести пропали 10 членов экипажа, после долгих часов спасательной операции их судьба остается неизвестной, говорится в сообщении городского управления по морским делам.
Согласно данным шанхайского центра по проведению поисково-спасательных операций на море, сигнал бедствия к ним поступил в воскресенье в 01.38 по местному времени (20.38 субботы мск). Грузовое судно "Шуньцян-2" затонуло вблизи порта Усункоу в устье реки Хуанпу после столкновения с другим грузовым судном. К настоящему моменту неизвестно, были ли люди на борту второго судна, по какой причине и по чьей вине произошло столкновение.
Судно "Шуньцян-2" перевозило около 3 тысяч тонн рулонной стали из города Нанкин в провинции Цзянсу в Гуанчжоу в провинции Гуандун. На борту "Шуньцян-2" находились 13 членов экипажа, все они после столкновения оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти трех человек, всем им оказана медицинская помощь.
В поисково-спасательной операции принимают участие 10 патрульных судов, одно специальное спасательное судно, два катера береговой охраны, два буксирных судна, а также два судоподъемных корабля.
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