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В Чикаго «восстали» против местной полиции
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СМИ: в Чикаго начались протесты после убийства полицейскими мужчины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / EugeneF
Протесты вспыхнули в Чикаго, штат Иллинойс, после того как полицейские застрелили вооруженного мужчину, сообщает газета Chicago Tribune.
По данным издания, инцидент произошел вечером в субботу (ночь на воскресенье мск), когда полицейский патруль увидел вооруженного мужчину. Правоохранители подошли к нему для досмотра, но встретили сопротивление и выстрелили в мужчину. ПОстрадавший был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали смерть.
Как сообщает газета, около 19.00 (3.00 воскресенья мск) на перекрестке 71-й улицы и улицы Чэпел начала собираться толпа. Число вышедших на улицу достигло около 150 человек. Газета сообщает, что собравшиеся на месте происшествия начали толкаться и обвинять полицейских в убийстве. В ходе протестов никто не пострадал.
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