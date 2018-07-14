Пьяный пилот на Украине оставил селян без света

На Украине пьяный пилот снес вертолетом линию электропередач

На Украине вертолет Ми-2 сельскохозяйственной авиации совершил аварийную посадку в Бобровицком районе после того как задел винтом линию электропередач. Об этом сообщает УНИАН.

После аварии пилот попытался скрыться с места аварии, но его нашли в соседнем районе. В настоящее время мужчина находится в больнице, у него повысилось давление.

Как сообщили представители регионального управления Нацполиции, за штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, документов на право управления техникой у него при себе не было. По результатам медицинского осмотра, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Из-за аварии без электричества оставить несколько сел.