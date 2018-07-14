Жертвами атаки в Сомали стали десять человек

Жертвами атаки в столице Сомали стали не менее десяти человек

Жертвами двух взрывов в столице Сомали Могадишо стали не менее 10 человек, еще несколько получили ранения, сообщает издание Garowe Online.

Ранее издание сообщило о том, что у резиденции президента страны в Могадишо произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.

По данным издания, за взрывом последовала перестрелка между сотрудниками службы безопасности Сомали и боевиками, которые пытались прорваться в резиденцию президента. Через несколько минут боевики подорвали у президентского дворца второй автомобиль.

Стрельба между военными и боевиками продолжалась около часа. По меньшей мере трое боевиков были ликвидированы.

Как сообщает издание, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" *. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН . Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.