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Жертвами атаки в Сомали стали десять человек
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Жертвами атаки в столице Сомали стали не менее десяти человек 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Жертвами двух взрывов в столице Сомали Могадишо стали не менее 10 человек, еще несколько получили ранения, сообщает издание Garowe Online.
Ранее издание сообщило о том, что у резиденции президента страны в Могадишо произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.
По данным издания, за взрывом последовала перестрелка между сотрудниками службы безопасности Сомали и боевиками, которые пытались прорваться в резиденцию президента. Через несколько минут боевики подорвали у президентского дворца второй автомобиль.
Стрельба между военными и боевиками продолжалась около часа. По меньшей мере трое боевиков были ликвидированы.
Как сообщает издание, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.
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