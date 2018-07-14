Механик полез чинить аттракцион и потерял ногу

Механику аттракциона в Челябинске оторвало ногу

Смотритель аттракциона «Дикий поезд» в одном из парков Челябинска умер в больнице. Механик потерял ногу при попытке починить машину, травма оказалась несовместимой с жизнью. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает « Комсомольская правда ».

Инцидент произошел днем в субботу. Мужчина решил проверить механизм аттракциона, но коллега-оператор не дождалась, пока он вернется, посадила в поезд людей и запустила его. Вагон отрезал механику конечность.

Пострадавшего сразу отвезли в клинику, но врачам не удалось ничего сделать.