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Механик полез чинить аттракцион и потерял ногу
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Механику аттракциона в Челябинске оторвало ногу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Смотритель аттракциона «Дикий поезд» в одном из парков Челябинска умер в больнице. Механик потерял ногу при попытке починить машину, травма оказалась несовместимой с жизнью. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел днем в субботу. Мужчина решил проверить механизм аттракциона, но коллега-оператор не дождалась, пока он вернется, посадила в поезд людей и запустила его. Вагон отрезал механику конечность.
Пострадавшего сразу отвезли в клинику, но врачам не удалось ничего сделать.
Областное следственное управление СКР взялось за проверку обстоятельств случившегося, передает ТАСС. Аттракцион закрыли.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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