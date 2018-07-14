Всплыли детали расправы над американцами в Грузии

Обнародованы подробности расправы над американцами в Грузии

19-летний грузинский пастух Малхаз Кобаури изнасиловал американку Лору Смит, прежде чем убить её, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Имеди».

«Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована, — заявил информированный источник.

Кобаури обвиняется в преднамеренном убийстве семьи американцев — Райана Смит, его жены Лоры и их четырехлетнего сына.

По данным телеканала, в мобильном телефоне Кобаури, который был изъят следствием, были обнаружены фото Лоры Смит, которые он показывал своим друзьям-пастухам. Запись допроса пастуха была полностью оглашена в эфире телеканала. В ней он подробно рассказывает о деталях убийства семьи.

4 июля Кобаури в районе ущелья Хада согласился показать им дорогу к водопаду. В пути возник конфликт — американцу не понравилось, что пастух периодически направлял охотничье ружье на его сына. В итоге Кобаури застрелил его двумя выстрелами из ружья. После этого пастух убил жену Смита и ребенка.

Райана и Лару Смит нашли мертвыми в конце прошлой недели — 7 и 8 июля. Место захоронения ребенка указал сам пастух 9 июля. Во время избрания меры пресечения в суде Кобаури заявил, что не убивал американцев, по его словам, их убили двое незнакомых людей, пригрозив расправой, если он сообщит о случившемся.