«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной

«Будете валяться мертвыми»: как капитан подрался с женщиной

Красноярске капитан Росгвардии и его жена, на глазах у плачущего ребенка, из-за мелкого конфликта на парковке жестоко избили своих соседей. Позже раскаявшийся гвардеец попросил прощения и обещал оплатить лечение потерпевших, однако его супруга мнения мужа не разделила и продолжила унижать пострадавших. На фоне широкого резонанса в Росгвардии отстранили сотрудника от службы.

Скандальная потасовка произошла в городе Железногорске Красноярского края 6 июля примерно в 20.40 по местному времени. К Михаилу Загайнову приехала его 54-летняя мама Светлана Загайнова на Hyundai Santa Fe за обогревателем. После того, как они погрузили его в машину, решили немного поговорить. Женщина села в машину боком, а сын стоял у открытой двери. В этот момент к дому подъехал Lexus соседей.

Из машины вышел капитан военной части №3377 (Росгвардия) Павел Морозов , его жена Людмила с кошкой на руках и их ребенок. Стоит отметить, что на фотографиях в соцсетях госномер машины установлен на Toyota, из чего следует, что Lexus семья военных купила совсем недавно.

Отец с дочерью направились к подъезду. Однако супруга военного явно была недовольна. Женщина начала говорить соседям, что Hyundai мешал ей припарковаться. Как рассказал «Газете.Ru» Загайнов, между машинами расстояние было около 15 метров.

Однако Морозова продолжала возмущаться и материться. В этот момент Загайновы молчали. Мать взяла сына за руку и посоветовала не реагировать. Но соседку такая реакция, видимо, еще больше раззадорила и та продолжила кричать. Тогда Загайнова спросила ее: «Вам места мало?». На что Морозова ответила, что весь конфликт уже не из-за места — женщина вдруг вспомнила, что когда-то давно именно этот Santa Fe подрезал ее на дороге и продолжила материться

Спустя какое-то время Загайнова, не повышая голоса, сказала, что они с сыном поняли претензии. Однако спокойный тон оппонентов видимо не понравился уже капитану, который двинулся к машине со словами «Х***, ты там поняла, тварь?», а потом

схватив за верхнюю часть двери, пытался придавить ею ноги женщины. Сын в это время держал дверь и стоял между матерью и капитаном. Военный при этом продолжал материться. На что женщина ему ответила: «Ты как разговариваешь?»

Однако это не понравилось Морозову, который начал кричать еще громче: «Х***, ты мне тут тыкаешь?» Как ты со мной разговариваешь? Ты тварина, — кричал он женщине, а затем повернувшись к ее сыну, продолжил. — Ты никто вообще. Я сейчас тебя и твою мамашу раскочегарю. Ударь меня и на нары пойдешь».

Загайнов попытался успокоить соседа, однако тот сказав: «Ты что там мычишь?», ударил мужчину в левую область виска, а пока тот пытался опомниться от удара, избивал кулаками его маму, после чего женщина завалилась в машину.

Именно эти удары и попали на запись с камеры видеорегистратора, которая и появилась в сети.

На видео видно, что машина поворачивает во двор и вдалеке стоит Hyundai, около которого виден капитан, наносящий удары. После этого он отходит от машины и из двери в него вылетают алюминиевые тарелочки от термоса, брошенные Загайновой. Они попадают в плечо мужчины, после чего одна из них отлетает в бровь его жены и рассекает ее. Это злит пару.

Разгоряченная Морозова бросает кошку, которая убегает и начинает на глазах у плачущего ребенка бить кого-то в машине. Не отстает от жены и муж. Позже Морозов кулаками бьет Загайнова, тот отбегает от машины, его пытается защитить мать, однако ту начинает сумкой бить жена.

Загайнову удается отойти, а капитан возвращается и бьет женщину кулаком по голове. А после этого он ударяет женщину по голове дверью машины.

Опомнившись, Загайнов подходит к машине и просит маму сесть внутрь. После чего садится и сам. Затем они звонят в «112». Вызвав полицию, мужчина заметил машину сзади и попросил женщину-водителя остаться свидетелем. В этот момент Морозов побежал домой переодеваться в гражданскую одежду. Вернувшись, он сразу пошел к Загайнову и, по его словам, схватил за шею и повел к лавочке поговорить. Как утверждает мужчина, капитан обещал ему, что если кто-то узнает о произошедшем, «то ты и твоя мамаша будут валяться здесь мертвыми. Вы ничего никому не докажете, у меня здесь везде „подвязки“ есть. Никто никого не бил. Если бы я тебя ударил, ты бы тут мертвый валялся».

Буквально через две минуты после этого приехали две машины полицейских, среди которых оказались знакомые Морозова. Поздоровавшись с уже переодетым капитаном, они поинтересовались, что случилось. Как утверждает Загайнов, на просьбы вызвать «скорую» те утверждали, что пострадавшая здесь только одна — жена военного с разбитой бровью.

Позже «скорую» все же вызвали. Врачи, осмотрев Загайновых, сказали, что их надо везти в приемный покой. В больнице уже был участковый, готовый записать показания потерпевших. Однако, по словам Загайнова, записывал он далеко не все.

«Я начинаю рассказывать ему все как есть: говорил про угрозы. Он начинает спрашивать: пистолет к голове приложили или нож к горлу? Нет. Значит, я не буду это записывать. Он к тебе грубую физическую силу применял? Обхватил за шею и начал душить? Нет. Значит это тоже записывать не буду. Потом он уже опрашивал маму. Она сказала, что лучше напишет все сама. Потом вышел врач и сказал, что Загайнову надо срочно госпитализировать — трещина в голове. При этом участковый удивился: «Что, прям так?», вышел из помещения и начал кому-то звонить. Я поехал домой», — рассказывает Загайнов.

По словам мужчины, после того, как он приехал домой, то какое-то время говорил с женой, стоя у окна. В этот момент он заметил, что к дому подъехал участковый и военный «УАЗ». Военный пересел в машину полицейского, из подъезда вышел Морозов, и они втроем куда-то уехали.

На следующий день капитан попросил Загайнова выйти поговорить. По словам мужчины, тот признал свою вину, обещал санаторий оплатить. Однако его супруга не простила соседей. Она якобы утверждала, что им «это с рук не сойдет».

Однако Загайнов сказал, что избиение матери капитану простить не сможет. После того, как помириться не получилось, Морозов, видимо, решил пойти другим путем.

По словам Загайнова, его маме в больнице не оказывали никакого лечения, аргументировав это тем, что никаких травм у нее нет. Испарились все снимки и заключения, которые были оформлены в день поступления в больницу.

По документам Загайнова поступила в больницу не в день инцидента, а на следующий. Ошибки были и в отчестве женщины. Позже Загайнов пошел к неврологу. Как он утверждает, врач, посмеялся над ним — развалился в кресле и заявил: «Давай жалуйся, как ты любишь».

После приема Загайнов написал жалобу на невролога, а также на бездействие полицейских и врачей. Также у него есть видеозапись угроз, но выложить в сеть мужчина пока боится, объясняя это тем, что у капитана в их маленьком городке есть связи. Кроме того, он узнал, что спустя два дня после инцидента с «сильнейшим сотрясением» в больницу легла Морозова.

Потерпевший утверждает, что начальство капитана помогает их семье и совершенно не прикрывает Морозова. К нему приезжают полковники и оказывают всяческое содействие по делу, утверждая, что капитана уволят, так как тот запятнал честь мундира, подняв руку на женщину.

Так местным СМИ заместитель командира Красноярского соединения Сибирского округа Росгвардии по работе с личным составом полковник Денис Ваганов рассказал, что считает поступок капитана недостойным звания офицера.

«Материалы дела будут переданы в ведомство Росгвардии до конца этой недели. После их изучения руководство примет окончательное решение о дальнейшем пребывании подчиненного в рядах Росгвардии. Пока офицер отстранен от исполнения своих обязанностей, — заявил он. — По итогам проверки, если будет возбуждено уголовное дело, офицера, опозорившего честь мундира, уволят автоматически. Если состава преступления в деле не усмотрят, ему будет предложено уволиться по собственному желанию».

После произошедшего семья Морозовых удалила свои странички во всех соцсетях.