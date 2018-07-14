Пассажиры самолета пострадали из-за падения давления

Самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры массово начали жаловаться на головную боль и тошноту.
Как сообщает Bild, лайнер совершал рейс из Дублина в хорватский город Задар.
«Пассажиры жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту», — рассказал представитель федеральной полиции Германии.
На борту находились 189 человек. После приземления 33 человека были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, у самолёта возникли проблемы с поддержанием необходимого уровня давления на борту.
Ранее сообщалось, что самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку на аэродроме в подмосковном Раменском.