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Пассажиры самолета пострадали из-за падения давления
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Более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в самолёте 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Самолёт компании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры массово начали жаловаться на головную боль и тошноту.
Как сообщает Bild, лайнер совершал рейс из Дублина в хорватский город Задар.
«Пассажиры жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту», — рассказал представитель федеральной полиции Германии.
На борту находились 189 человек. После приземления 33 человека были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, у самолёта возникли проблемы с поддержанием необходимого уровня давления на борту.
Ранее сообщалось, что самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку на аэродроме в подмосковном Раменском.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 14 источников 
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