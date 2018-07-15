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В Японии два человека погибли из-за жары
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В Японии два человека погибли за сутки из-за жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Eugene Hoshiko
Два человека погибли, более 2 тысяч госпитализированы за один день из-за сильной жары на обширной территории Японии, включая пострадавшие от недавнего наводнения районы, сообщило агентство Киодо.
По состоянию на 22 часа воскресенья по местному времени (16.00 мск), с тепловым ударом были госпитализированы 2 061 человек. Один человек погиб в префектуре Сига, еще один — в префектуре Сага. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах Айти, Осака и Хёго.
Жаркая погода установилась в пострадавших от наводнения районах. Так, в городах Киото и Хигасиоми столбик термометра поднялся выше отметки в 38 градусов. В пострадавших районах температура воздуха повысилась выше 35 градусов. Ситуация в них усугубляется тем, что там не работает водоснабжение.
По прогнозам, в понедельник на большей территории страны удержится жаркая погода, температура в некоторых районах вновь приблизится к 40-градусной отметке.
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