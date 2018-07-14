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Тюрьма Бразилии случайно выпустила опасного преступника
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Из бразильской тюрьмы по ошибке выпустили криминального авторитета 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Осужденный за контрабанду наркотиков Леомар Оливейра Барбоза покинул тюрьму раньше времени из-за ошибки персонала.
Как пишет ТАСС, мужчина отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам. В рамках одного из них защите удалось обжаловать обвинительный приговор. Надзиратели, получив соответствующее уведомление, выпустили заключенного.
Министр общественной безопасности Бразилии Раул Жунгманн назвал произошедшее "катастрофой". В ходе начавшегося расследования предстоит выяснить, идет ли речь об ошибке, халатности или подкупе кого-то из сотрудников исправительного учреждения.
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