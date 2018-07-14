Тюрьма Бразилии случайно выпустила опасного преступника

Из бразильской тюрьмы по ошибке выпустили криминального авторитета

Осужденный за контрабанду наркотиков Леомар Оливейра Барбоза покинул тюрьму раньше времени из-за ошибки персонала.

Как пишет ТАСС , мужчина отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам. В рамках одного из них защите удалось обжаловать обвинительный приговор. Надзиратели, получив соответствующее уведомление, выпустили заключенного.