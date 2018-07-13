Ещё
Около ресторана в Торонто открыли стрельбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана в Торонто 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Неизвестный открыл стрельбу перед рестораном на западе канадского Торонто. Застрелен мужчина. От полученных ранений он погиб на месте.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на CTV, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Полиция уже установила личность погибшего — это 34-летний Карим Уотсон. Стражи порядка разыскивают стрелявшего.
С начала июня в Торонто это уже не первый случай применения огнестрельного оружия, в связи с чем власти города намерены выделить 15 миллионов канадских долларов на борьбу с уличным насилием.
Вести.Ru: последние новости
Рейс "Победы" вынужденно приземлился из-за закурившего пассажира Судмедэксперт по делу "пьяного мальчика" ответит перед судом Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу66
Найден источник «Новичка» в Великобритании240
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений536
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение