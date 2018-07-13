Около ресторана в Торонто открыли стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу перед рестораном на западе канадского Торонто. Застрелен мужчина. От полученных ранений он погиб на месте.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на CTV, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Полиция уже установила личность погибшего — это 34-летний Карим Уотсон. Стражи порядка разыскивают стрелявшего.

С начала июня в Торонто это уже не первый случай применения огнестрельного оружия, в связи с чем власти города намерены выделить 15 миллионов канадских долларов на борьбу с уличным насилием.