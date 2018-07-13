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Молния попала в самолет авиакомпании «Победа»
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Молния попала в самолет авиакомпании «Победа» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Молния попала в самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа", следующий из Берлина в Москву, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Инцидент произошел в четверг.
"Зафиксировали попадание молнии, но никакой угрозы безопасности при этом не было", — отметили в "Победе".
Во "Внуково" судно было направлено в ангар для проведения стандартных процедур, предусмотренных на случай попадания молнии. Борт абсолютно исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию, добавили в лоукостере.
"Было повреждено лакокрасочное покрытие, после восстановления и соответствующих тестов борт допущен к эксплуатации без ограничений", — сказал представитель.
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