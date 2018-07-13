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В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
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Семьдесят человек провалились под пол в ресторане Таиланда 

ТК «Звезда» 11 часов назад
В результате инцидента переломы и ушибы получили 29 человек.
Почти 30 человек получили переломы и ушибы в результате обрушения пола в приморском ресторане в провинции Чонбури на побережье Сиамского залива в Таиланде.
Как сообщает газета Bangkok Post, инцидент произошел в районе Банг Саре, в 30 километрах от города Паттайя.
Деревянный пол ресторана, был закрепленный на сваях и выходил на 200 метров в море, он обрушился, когда большая группа туристов, приехавшая в ресторан на организованный на маршруте обед, остановилась, чтобы рассмотреть аквариумы с креветками и крабами.
Доски подломились и образовалась шестиметровая дыра, в которую упали 70 человек. По сообщению издания, переломы и ушибы получили 29 человек. Как заявил полицейский, посетителям ресторана повезло потому, что в момент, когда они приехали в ресторан, на море был отлив, иначе они оказались бы в воде.
Более получаса потребовалось спасателям потребовалось, чтобы поднять всех упавших с почти двухметровой высоты на и оказать им первую помощь. Все пострадавших доставили в больницу.
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