Пропал на кладбище: похищенного бизнесмена отбили у цыган

Орловский бизнесмен Сергей Будагов , похищенный три дня назад, освобожден в ходе спецоперации в Тульской области . Предпринимателя похитили три дня назад в Орле , как выяснилось, члены местной цыганской общины. Злоумышленники завладели его автомобилем, доехали до местного кладбища, а затем связали водителя бизнесмена, силой пересадили в собственную машину и увезли. После освобождения Сергей Будагов рассказал, что похитители обращались с ним «хорошо и не били», однако требовали выкуп в 20 млн рублей.

13 июля был найден и освобожден орловский бизнесмен Сергей Будагов, которого похитили три дня назад. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

Оперативники обнаружили бизнесмена в Тульской области. Как передают местные СМИ, его держали в доме, принадлежащем местной цыганской общине.

Здание, где похитители удерживали Сергея Будагова, силовики брали штурмом. В спецоперации участвовали следователи СК Орловской области , сотрудники МВД Орловской и Тульской области, а также управления ФСБ

«Кроме того, задержаны лица, причастные к его похищению. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте, где злоумышленники удерживали Будагова», — уточняет управление СК.

Будагов, которого местные СМИ прозвали «хлебным королем», был похищен утром 10 июля на территории садоводческого товарищества в Орле, мимо которого он ехал на работу.

Неизвестные в черных масках — как потом выяснилось, члены местной цыганской общины — перегородили своей машиной путь иномарке Lexus LX 570, в котором находились Сергей Будагов и его водитель.

Из машины вышел переодетый в форму сотрудника полиции злоумышленник, сообщает портал «Орелград». Затем, угрожая огнестрельным и пневматическим оружием, водителя и Будагова пересадили мужчин на заднее сиденье, и машина поехала в сторону Лужковского кладбища.

Там похитители связали водителя, надели ему черный мешок на голову и оставили в брошенном возле кладбища Lexus. Ему приказали не двигаться полтора часа, припугнув тем, что за машиной якобы установлено наблюдение.

Будагова насильно пересадили в другой автомобиль со смененными госномерами и увезли в Тульскую область. Мужчину закрыли в доме.

СК опубликовал видео освобождения бизнесмена и задержания подозреваемых. Видеозапись содержит рассказ самого Будагова о трех днях заключения. По словам бизнесмена, первые два дня похитители ничего не требовали от него, а на третий день заявили, что им нужно 20 млн рублей.

Он рассказал, что знал и надеялся на то, что оперативники найдут его и освободят. Будагов поблагодарил спецслужбы за профессиональную работу, сказав, что его «быстро и легко освободили».

Будагов отметил, что спал во время штурма дома, где он находился. После удачной операции силовики разбудили его и вывели из здания.

В управлении СК по Орловской области сообщили, что после освобождения Будагова допрашивают. Отмечается, что похитители не применяли к нему физическую силу. В СК также были доставлены семь-восемь человек, подозреваемых в похищении бизнесмена. В ведомстве добавили, что к похищению «причастны цыгане, они среди задержанных».

По словам замначальника полиции по оперативной работе Максима Тихонова задержанные похитители известны правоохранительным органам. Они были ранее судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления

«К преступлению они готовились тщательно, в том числе подыскивали машины, оружие, форму сотрудников полиции. Они отслеживали маршрут Будагова, перебивали номера на машинах», — отметил он.

«С задержанными преступниками следователями проводятся следственные действия, отдельные из них под тяжестью собранных улик дают признательные показания, рассказывают обстоятельства и замыслы похищения», — сообщил на брифинге руководитель орловского управления СК Анатолий Щуров.

СК завел уголовное дело по статьям 126 УК РФ «Похищение человека» и 163 УК РФ «Вымогательство». Щуров также заявил, что в отношении подозреваемых лиц следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу. Впрочем, эта мера, возможно, будет смягчена для тех, кто будет активно сотрудничать со следствием.

Сейчас правоохранители отрабатывают все версии, связанные с похищением, не рассматривая ни одну из них в качестве приоритетной. Следователи также выясняют, связано ли похищение с профессиональной деятельностью Будагова.