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Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве
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Пьяный пассажир устроил дебош в самолете 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл на борту лайнера, который летел из Махачкалы в Петербург.
Как сообщат РЕН ТВ, один из пассажиров закурил на борту. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Москве, чтобы снять нарушителя с рейса.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
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